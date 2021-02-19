Коронавирус 19 февраля: в Одесской области количество заболевших за сутки выросло

В Украине за сутки, по данным на утро пятницы, 19 февраля, выявили 6531 новый случай коронавируса.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За сутки умерли 120 человек и 5857 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
В Одесской области за сутки заболели коронавирусом 238 человек. Сутками ранее был 201 заболевший.
За сутки в регионе от коронавируса умерли 2 человека, болеют сейчас 5 610 человек.
Ранее сообщалось, что в Одессе от коронавируса умер известный ресторатор.