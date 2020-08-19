Коронавирус 19 августа: заболеваемость в Одесской области показала рост

По состоянию на среду, 19 августа, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 96 403 случая заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 1 967 новых случаев заболевания.
В Одесской области за сутки зарегистрировали 123 новых случаев заболевания. За предыдущие сутки было 96 заболевших.
При этом за сутки в регионе от коронавируса один человек умер и 52 – выздоровели. На данный момент болеют 3 602 жителя Одесской области.
Напомним, Одесскую область поделили на разные карантинные зоны.