Коронавирус 19 августа: заболеваемость в Одесской области показала рост

COVID-19: что нужно знать о вакцине и эффективности тестов? Несмотря на жару, количество заболеваний COVID-19 в Украине растет. Поэтому сейчас многих интересует, как в мире обстоят дела с вакциной от коронавируса и какие прогнозы по заболеванию на ближайшее время дают ученые? ПОДРОБНЕЕ

COVID-19: Одесса вошла в “желтую” зону Одесса попала в “желтую” карантинную зону в связи с коронавирусом. С понедельника, 17 августа, город относится к регионам со значительным распространением COVID-19. ПОДРОБНЕЕ