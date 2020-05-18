Коронавирус 18 мая: сколько людей заболело и вылечилось в Одессе и области

По состоянию на 9.00 18 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 18 616 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 325 новых случаев заболевания. Вылечились 160 человек. Зарегистрирован 21 летальный случай

За весь период эпидемии в Украине 5 276 пациентов выздоровели, 535 человек умерли.

В Одессе и области к 9.00 18 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки: 18 новых случаев заболевания, 1 человек вылечился, 2 человека умерли.

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Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав.

Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.

О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.

Фото из открытых источников

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