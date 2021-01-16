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Коронавирус 16 января: в Одесской области плюс 325 больных за сутки

Коронавирус 16 января: в Одесской области плюс 325 больных за сутки

По состоянию на утро субботы, 16 января 2021 года, в Украине выявили 7 729 новых случаев коронавируса. Всего на сегодня в стране 1 154 692 случаев COVID-19.
Таковы данные системы мониторинга СНБО.
За минувшие сутки коронавирусную болезнь успешно одолели 9 792 украинца (всего с начала эпидемии таковых 857 183 человека), умерли 144 человека (всего 20 686).

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Регионы-лидеры по количеству «ковидных» больных остаются неизменными – это город Киев, а также Одесская, Харьковская и Львовская области.

В Одесской области за сутки выявили 325 новых случаев COVID-19. Общее число случаев коронавируса в регионе выросло до 78 077.

За сутки от коронавирусной болезни выздоровел 921 житель Одесчины, умерли 11 больных. Болеют 16 751 человек.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на утро пятницы, 15 января, в Одесской области за сутки выявили 592 новых случая коронавируса. Умерли 23 человека, а выздоровели – 455.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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