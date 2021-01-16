Коронавирус 16 января: в Одесской области плюс 325 больных за сутки

8 января в нашей стране начался двухнедельный «карантин зимних каникул» – именно так ограничения

назвали в правительстве. На этот период закрылись для посетителей кафе, бары и рестораны, но продолжают работать навынос и на доставку. Также не работают рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения, запрещены массовые мероприятия. По крайней мере, все должно быть именно так. Но что на самом деле происходит во время локдауна в Одессе?

ПОДРОБНЕЕ