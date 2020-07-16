Коронавирус 16 июля: появились новые данные о заболевших в Одесской области

Вспышка коронавируса в Одесской псхибольнице: колличество заболевших резко возросло В Одесской областной психиатрической больнице №2 количество заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов резко возросло. В целом его выявили у 17 человек, в том числе у 5 работников больницы, которая находится в селе Александровка Лиманского района Одесской области. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на информацию Одесской ОГА. Анализы на коронавирус взяли также у всех, кто контактировал ПОДРОБНЕЕ

Карантин в Украине могут продлить еще на месяц – СМИ В Украине могут снова продлить карантин в связи коронавирусом. Он действует до 31 июля, однако может затянуться еще на месяц. ПОДРОБНЕЕ