Коронавирус 16 июля: появились новые данные о заболевших в Одесской области

По состоянию на четверг, 16 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 56 455 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 848 новых случаев заболевания. 18 человек умерли и 800 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 28 931 пациент выздоровел, 1 445 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 61 новый случай заболевания. 2 человека умерли и 24 – выздоровели. На данный момент болеют 1 288 жителей Одесской области.