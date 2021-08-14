Коронавирус 14 августа: в Одесской области 3 смерти за сутки

По состоянию на утро субботы, 14 августа 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 81 новый случай коронавируса, что на 18 случаев меньше, чем днем ранее.

Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, на сегодня в Одесской области насчитывается 142 871 зараженный COVID-19. За сутки умерли 3 больных, выздоровели 15 человек.

В целом в Украине на утро 14 августа зарегистрировали 1353 новых случая COVID-19 против 1263 сутками ранее. Количество зараженных в стране выросло до 2 265 217. Скончался 21 больной, выздоровел 791 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 13 августа, в Одесской области выявили 99 случаев коронавируса.

Напомним, на выходных, 14-15 августа, в Одессе снова заработали центры массовой вакцинации от COVID-19.

Кроме того, необычный пункт вакцинации открылся в Одесском аэропорту.