Коронавирус 13 августа: в Одесской области почти сотня новых случаев

По состоянию на утро пятницы, 13 августа 2021 года, в Одесской области официально выявлено 99 подтвержденных случаев коронавируса против 77 днем ранее.

По данным системы мониторинга СНБО, на сегодня в Одесской области насчитывается 142 790 зараженных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни умерли 3 больных, (всего с начала эпидемии 3030), выздоровели 93 человека (всего таковых 138 417).

В целом в Украине на утро 13 августа зарегистрировали 1263 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 1247). Всего на сегодня в стране 2 263 864 «коронавирусных» больных. За сутки от COVID-19 скончались 44 украинца, выздоровели 1007 человек.

Как сообщалось, на утро четверга, 12 августа, в Одесской области выявили 77 случаев коронавируса.

Напомним, на выходных, 14-15 августа, в Одессе снова заработают центры массовой вакцинации от COVID-19.

Читайте также: Штамм коронавируса «Йота»: что о нем известно?