Коронавирус 13 февраля: в Одесской области – более 180 зараженных за сутки

По состоянию на утро субботы, 13 февраля 2021 года, в Украине выявили 5 182 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 1 268 049 человек. Такие данные приводит система мониторинга СНБО.

За сутки выздоровели от 6 144 украинцев (всего с начала эпидемии 1 112 299 человек), умерли 111 человек (всего 24 285). Больше всего зараженных COVID-19 в Киеве, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

В Одесской области за сутки выявили 183 новых случая коронавируса, что на 40 случаев больше, чем сутками ранее. Всего в регионе на сегодняшний день 83 225 зараженных.

За сутки выздоровели 289 жителей области (всего 76 351), умерли 4 человека (всего 1 375). Болеют 5 499 жителей области.

Напомним, на утро пятницы, 12 февраля, в Одесской области зафиксировали 143 новых случая коронавируса. Умерли 5 человек.

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