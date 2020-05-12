Коронавирус 12 мая: сколько людей заболело в Украине и Одесской области?

По состоянию на 9.00 12 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждено 16 023 случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки в Украине выявили 379 новых случая заболевания, 85 пациентов выздоровели, 17 человек скончались.
В Одессе и области к 9.00 12 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 653 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
За прошедшие сутки зафиксировали 7 новых случаев заболевания.
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Фото: из открытых источников.