Коронавирус 12 мая: сколько людей заболело в Украине и Одесской области?

По состоянию на 9.00 12 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждено 16 023 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки в Украине выявили 379 новых случая заболевания, 85 пациентов выздоровели, 17 человек скончались.

В Одессе и области к 9.00 12 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 653 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировали 7 новых случаев заболевания.

Читайте также:

Что ждет украинцев после после послабления карантинного режимаи кто сможет приступить к работе.

Куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя признаки ОРВИ.

Как будут тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.

Фото: из открытых источников.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.