Жизнь по правилам: что начнет работать после послабления и какой он – смягченный режим?

Правительство приняло решение о продлении карантина из-за эпидемии коронавируса в стране – до 22 мая. Но не спешите расстраиваться. Уже с 11 мая начнутся послабления. Ряд объектов торговли, обслуживания, досуга и инфраструктуры начнут работать. Но при условии соблюдения санитарных мероприятий, ведь число новых зараженных в Украине с начала мая держится на уровне меньше 5% прироста в день. Всего в стране больше 14 тысяч заболевших Сovid-19, более 2700 выздоровели, больше 360 умерли.

Карантин по новым правилам

Постановление о продлении карантина принято с возможностью доработки. Но основные моменты понятны и не могут не радовать. Смягчение ограничений запланировано на 11 мая. С этого дня возобновят работу:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

заведения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;

музеи, библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

сервис бытовой техники;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.

При этом Минздрав прописал четкие требования для работы парков, скверов, открытых спортплощадок и других зон отдыха под открытым небом:

разместить на территории и при входе правила и ограничения;

оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;

обеспечить работу туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;

не допускать проведения организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и тому подобное;

не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.

Транспорт пока не запустят

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в противном случае, «это может поставить крест на всем коронавирусном карантине».

– Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина, – прим.ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Но я на данный момент буду стоять на своем – я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку, как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест, – предупредил главный санврач.

Это еще не конец

Но радость от смягчения карантина была несколько омрачена. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook заявил, что о полном снятии карантина можно будет говорить в июне или июле, а может даже и не раньше сентября.

«Хочу внести ясность – официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода… Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса.

Если сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные мероприятия», – пояснил Василий Мокан.

Фото: pravda.com.ua

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