Жизнь по правилам: что начнет работать после послабления и какой он – смягченный режим?

Правительство приняло решение о продлении карантина из-за эпидемии коронавируса в стране – до 22 мая. Но не спешите расстраиваться. Уже с 11 мая начнутся послабления. Ряд объектов торговли, обслуживания, досуга и инфраструктуры начнут работать. Но при условии соблюдения санитарных мероприятий, ведь число новых зараженных в Украине с начала мая держится на уровне меньше 5% прироста в день. Всего в стране больше 14 тысяч заболевших Сovid-19, более 2700 выздоровели, больше 360 умерли.
Карантин по новым правилам
Постановление о продлении карантина принято с возможностью доработки. Но основные моменты понятны и не могут не радовать. Смягчение ограничений запланировано на 11 мая. С этого дня возобновят работу:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты, парикмахерские;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- заведения общественного питания на вынос;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;
- музеи, библиотеки;
- тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
- сервис бытовой техники;
- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.
При этом Минздрав прописал четкие требования для работы парков, скверов, открытых спортплощадок и других зон отдыха под открытым небом:
- разместить на территории и при входе правила и ограничения;
- оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;
- обеспечить работу туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;
- не допускать проведения организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и тому подобное;
- не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.
Транспорт пока не запустят
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в противном случае, «это может поставить крест на всем коронавирусном карантине».
– Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина, – прим.ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Но я на данный момент буду стоять на своем – я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку, как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест, – предупредил главный санврач.
Это еще не конец
Но радость от смягчения карантина была несколько омрачена. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook заявил, что о полном снятии карантина можно будет говорить в июне или июле, а может даже и не раньше сентября.
«Хочу внести ясность – официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода… Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса.
Если сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные мероприятия», – пояснил Василий Мокан.
Фото: pravda.com.ua