Коронавирус 11 июля: появились свежие данные по Одесской области

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 819 новых случаев заболевания. 18 человек умерли и 1016 — выздоровели. За весь период эпидемии в Украине 24 800 пациентов выздоровели, 1 345 человек умерли. За сутки в Одесской области зарегистрировали 56 новых случаев заболевания. Один человек умер и 40 выздоровели. На данный момент

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