Коронавирус 11 июля: появились свежие данные по Одесской области

По состоянию на субботу, 11 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 52 843 случая заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 800 новых случаев заболевания. 27 человек умерли и 861 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 25 661 пациентов выздоровели, 1 372 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 33 новых случаев заболевания. Никто не умер и 44 – выздоровели. На данный момент болеют 1 167 жителей Одесской области.