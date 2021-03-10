Коронавирус 10 марта: в Одесской области 17 новых смертельных случаев за сутки

В Одесской области по данным на утро 10 марта наблюдается резкое увеличение количества выявленных случаев коронавируса.
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Так, за прошлые сутки выявили 586 случаев коронавирусной болезни. Сутками ранее было 63 случая.
Также за минувшие сутки от этой болезни умерли 17 жителей Одесской области. Данных о выздоровевших нет. Всего в регионе коронавирусом болеют 7 890 человек.
Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.
В целом в Украине за сутки выявили 6 377 человек, умерли 219 человек, о выздоровевших не сообщается.