Коронавирус 10 марта: в Одесской области 17 новых смертельных случаев за сутки

В Одесской области по данным на утро 10 марта наблюдается резкое увеличение количества выявленных случаев коронавируса.

Так, за прошлые сутки выявили 586 случаев коронавирусной болезни. Сутками ранее было 63 случая.

Также за минувшие сутки от этой болезни умерли 17 жителей Одесской области. Данных о выздоровевших нет. Всего в регионе коронавирусом болеют 7 890 человек.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

В целом в Украине за сутки выявили 6 377 человек, умерли 219 человек, о выздоровевших не сообщается.