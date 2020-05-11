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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 10 мая: сколько людей заболело в Украине и Одесской области?

Коронавирус 10 мая: сколько людей заболело в Украине и Одесской области?

По состоянию на 9.00 11 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждено 15 648 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки в Украине выявили 416 новых случая заболевания, 228 пациентов выздоровели, 17 человек скончались.
В Одессе и области к 9.00 11 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 646 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали 10 новых случаев заболевания, из них 9 – в Одессе (трое заболевших – сотрудники Одесской городской инфекционной больницы). 3 человека выздоровели, умерших нет.

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Фото: из открытых источников.

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