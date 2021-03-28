Коронакризис использует дьявол, – Папа Римский

Папа Римский Франциск сказал, что “дьявол использует коронакризис, чтобы посеять недоверие”.

Об этом он заявил во время службы в базилике Святого Петра службу по случаю Вербного воскресенья, 28 марта, пишет Reuters.

“В прошлом году мы были в шоке. В этом году на нас оказывается большее давление, и экономический кризис стал тяжелым… Дьявол использует кризис, чтобы посеять недоверие, разочарование и раздор”, – сказал Франциск.

Он отметил, что пандемия принесла физические, психологические и духовные страдания.

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