Настоящее имя папы римского, уроженца Аргентины, – Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 года в семье итальянского эмигранта, а по образованию – химик-технолог.

В двадцать два года поступил в семинарию Вилья-Девото в Буэнос-Айресе, а в 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. Сегодня Хорхе Марио Бергольо – глава Ватикана, который меняет отношение людей к церкви и дает многим – как верующим, так и неверующим – надежду на спасение от грехов.

Подрабатывал вышибалой в баре

Глава католической церкви признался, что когда-то работал вышибалой в ночном клубе в родной Аргентине. Также он зарабатывал на жизнь мытьем полов и работал в химической лаборатории. По словам Франциска, когда впоследствии он преподавал литературу и психологию, использовал этот опыт, который помог ему понять, как привлечь людей в лоно церкви.

– Я предпочитаю, чтобы на теле церкви были синяки и кровоподтеки от того, что она была на улице, – заявил он. – Это лучше, чем нездоровая ограниченная церковь, которая печется лишь о своей безо­пасности.

Боялся публичных выступлений

Однажды в беседе с прихожанами папа признался, что, когда служил свою первую мессу в качестве понтифика, сначала испытал некоторую «боязнь сцены»:

– Нервничал ли я? Да, немного нервничал, но все прошло хорошо. Это действительно немного пугает – когда перед тобой толпа народу.

Сейчас понтифик уверяет, что у него все нормально с публичными выступлениями, и этот страх его больше не беспокоит.

Поддерживает однополые браки

Папа римский выражает поддержку гражданского партнерства и однополых браков. Он стал первым в Ватикане, кто открыто пошел против суровых церковных доктрин.

– Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они дети Божьи. Нам нужен закон о гражданских партнерствах. Так они будут признаны на юридическом уровне.

Но вот остальные церковники не являются такими же лояльными. Они считают, что католическая церковь не должна их принимать.

Не боится церковного раскола

Папа Франциск не боится церковного раскола между католиками Америки и Европы, хотя и молится, чтобы его не произошло.

– В истории церкви было множество расколов, если мы обратимся к истокам, то там был раскол на расколе, все время кто-то откалывался со своей доктриной и идеологией. Когда доктрина сводится к идеологии, раскол возможен. Но я его не боюсь, лишь молюсь, чтобы он не произошел.

О грехах насущных

Папа Франциск говорит о том, что физическая близость и чревоугодие на самом деле не являются грехом, а наоборот – «идут от Бога».

– Удовольствие от еды существует для того, чтобы сохранить здоровье, а сексуальное удовольствие – для того, чтобы сделать любовь красивее и продолжить род, – считает папа.

Он объясняет, что католицизм осуждает удовольствие грубое и вульгарное, но он всегда принимал простые нравственные удовольствия.

Считает интернет даром Божьим

Понтифик признает позитивную роль социальных сетей для общества, однако предупреждает, что они могут таить и определенные опасности.

– Интернет есть дар Божий. Он предоставляет нам поистине безграничные возможности для человеческого единения и проявления солидарности. Надо признать, социальные сети, с одной стороны, служат для сближения, солидарности, помощи друг другу, с другой – позволяют злоупотреблять личными данными в целях получения политических или экономических выгод, пренебрегая правами человека.

Интересно, что Ватикан и папа широко представлены в социальных сетях. Понтифик лично запустил портал и соответствующие мобильные приложения для молитв с папой «Кликни и молись», и во время карантина неоднократно проводил онлайн-службы.

Источники: segodnya.ua, meduza.io, hromadske.ua, vaticannews.va, bbc.com

Фото: https: liga.net

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