Джо Байден: президенту США и другу Украины исполнилось 80 лет

Сегодня президент Соединенных Штатов Америки отмечает свой юбилей. Джо Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым старшим американцем, занимающим пост президента. При президенте Байдене Украина получила помощь от США на десятки миллионов долларов.

Молодой сенатор

Политикой заниматься Джо Байден начал в 1970 году. Тогда он стал членом Совета округа Ньюкасл. А через 3 года, Байден занял должность сенатора от штата Делавер. Тогда, в возрасте 30 лет, он стал одним из самых молодых сенаторов США. В сенате Байден проработал 35 лет. За это время он показал себя лидером, участвовал в решении многих международных вопросов.

За это время, по оценкам газеты The Washington Post, Байден встретился с лидерами и представителями около 60 стран и территорий за рубежом и на территории США.

Байден — вице-президент

Как вице-президент, Байден продолжал заниматься ключевыми вопросами, стоящими перед США. Он опять же представлял Америку за границей. Также Джо Байден сотрудничал с Конгрессом в своей борьбе за повышение уровня жизни американцев среднего класса, снижение уровня насилия с применением огнестрельного оружия, борьбу с насилием в отношении женщин и борьбу с раком. Именно от этого недуга у него умер сын Бо.

Байден помог президенту Бараку Обаме принять закон о восстановлении — самый большой в истории страны план экономического восстановления и приверженности чистой энергии.

Тот план предотвратил еще одну Великую депрессию, создал и сохранил миллионы рабочих мест, а также привел к 75 месяцам роста занятости населения к концу правления администрации.

Президент Обама наградил Байдена Президентской медалью свободы с отличием. Это высшая гражданская награда в США.

Байден – президент

Байден дважды (1988 и 2008) неудачно пытался получить пост президента: оба раза он не сумел получить номинацию от Демократической партии и был вынужден снять свою кандидатуру.

В 2019 году демократ Джо Байден вновь объявил о своем выдвижении на пост президента Соединенных Штатов. Его поддержали экспрезидент Барак Обама и бывший оппонент во время праймериз Демократической партии Берни Сандерс. Самым главным оппонентом Байдена стал тогдашний президент Дональд Трамп. В конечном счете выборов во время пандемии победил Джо Байден.

Байден и Украина

Как вице-президент Джо Байден ездил в Украину шесть раз — в противовес президенту Дональду Трампу или вице-президенту Майку Пенсу, ни разу не посетившим Украину. Байден часто общался с высшим руководством Украины, в частности с 5 президентом Петром Порошенко. Он шутил, что чаще общается с Порошенко, чем с женой.

Джо Байден постоянно поддерживает Украину во времена полномасштабного вторжения России. Он заявил, что надеется, что военная помощь Украине будет непрерывной.

«Да, мы тратим много денег на помощь украинцам. Но здесь дело не только в Украине, но и в НАТО, и в Западной Европе, и в том, чтобы не дать Путину добиться успеха в его брутальных действиях», — сказал Джо Байден в интервью MSNBC.

По данным Пентагона, с начала полномасштабной войны только помощь США превысила 18,6 миллиарда долларов.

По материалам «Громадького радіо»