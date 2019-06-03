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Новости Одессы и Одесской области

Конфликт вокруг Медина: полицейские задержали около 50 участников

Конфликт вокруг Медина: полицейские задержали около 50 участников

Сегодня в Одесском национальном медуниверситете опять устроили противостояние.

Члены наблюдательного совета вместе с и.о. ректора Владленой Дубининой хотели провести в ректорате заседание. Но им помешали молодые люди в масках. Они ворвались в помещение и распылили газ. Одновременно в полицию поступило сообщение о минировании Медина и трех медучилищ. Полиция провела эвакуацию людей и обследование зданий. Факт минирования не подтвердился, сообщают в отделе коммуникации полиции.

Как рассказал замначальника Нацполиции области Сергей Махотин, был задержан 51 участник событий (25 с одной и 26 с другой стороны), также пострадал один полицейский.

Открыты производства по двум статьям Уголовного Кодекса Украины – 296 (хулиганство) и 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), сообщают в Приморском отделе полиции в г. Одесса.

Напомним, ранее Кабмин сообщил о намерении реорганизовать ВУЗ.

Фото: Думская

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