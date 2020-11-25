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Запорожан победил на выборах ректора Одесского медуниверситета, набрав почти 80% голосов (дополнено)

Запорожан победил на выборах ректора Одесского медуниверситета, набрав почти 80% голосов (дополнено)

На выборах ректора Одесского национального медицинского университета коллектив поддержал главу Ученого совета академика Валерия Запорожана. По числу голосов он опередил других претендентов в 7 раз, его поддержали порядка 80% всех проголосовавших.

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По результатам подсчета, Валерий Запорожан получил 812 голосов, Елена Якименко — 113 голосов, Владлена Дубинина — 68 голосов.

Выборы прошли в полном соответствии с законом, демократично и прозрачно. Все трое кандидатов были допущены к выборам. От каждого на избирательном участке присутствовали наблюдатели, от Министерства здравоохранения — главный специалист отдела руководящих кадров управления по работе с персоналом Татьяна Савина. На избирательном участке также работали представители аккредитованных СМИ. Процесс голосования транслировался онлайн.

Как проходили выборы, читайте и смотрите в нашем предыдущем материале “Выборы ректора Одесского медуниверситета…“, видео подсчета голосов избирательной комиссией смотрите здесь.

Кроме того, администрация университета обеспечила соблюдение противоэпидемиологических правил. Члены комиссий были обеспечены масками, антисептиками, защитными стеклами. Вход на участок осуществлялся после температурного скрининга и обязательной обработки рук, удалось не допустить скопления людей на участке.

По закону Украины о высшем образовании и в соответствии с уставом ОНМедУ, должность ректора — выборная: путем тайного голосования его избирает трудовой и студенческий коллективы. Согласно статье 42 Закона, ректора избирают штатные научно-педагогические сотрудники (75% от общего числа избирателей), штатный управленческий, административный и другой персонал (15%) и делегаты от студенческого сообщества (10%).

Одесский национальный медицинский университет
Одесский национальный медицинский университет
Одесский национальный медицинский университет

Валерий Запорожан — академик НАМН Украины, заслуженный изобретатель, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, профессор и действующий глава ученого совета ОНМедУ

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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