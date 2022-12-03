Как экономно использовать газ?

Спросите у доктора: что делать, если все время мерзнут ноги? С возрастом нас все чаще беспокоят боли в ногах. И происходит это в основном из-за проблем с сосудами. Заболеваний сосудов нижних конечностей много. Сегодня мы расскажем об эндартериите. Кому грозит эта патология и чем отличается от атеросклероза, объяснил сосудистый хирург высшей категории Николай Сафронков. ПОДРОБНЕЕ

Спросите у доктора: в чем причина частого мочеиспускания? Проблема частых походов в туалет «по-маленькому», на первый взгляд, кажется не слишком серьезной. Но нередко она не просто заставляет человека испытывать временные неудобства – в гостях или в поездке, а и сигнализирует о скрытых заболеваниях мочеполовой системы. Какие признаки должны насторожить, объяснил врач-уролог высшей категории Иван Крыжановский. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы ноября: куда спрятать тыкву и как черенковать розы Основной урожай в саду и огороде уже собран, и самое время окончательно перебрать плоды, чтобы отправить их на хранение. Что-то можно переработать, что-то реализовать. Самые непоседливые дачники могут взять немного дачных хлопот на дом. Если думаете, что знаете все о размножении роз, то предлагаемый способ горизонтального черенкования кардинально изменит ваше мнение. ПОДРОБНЕЕ