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Как экономно использовать газ?

Как экономно использовать газ?

Компания «Нафтогаз Украины» подготовила несколько советов, как разумно потреблять газ.

Чтобы экономить на платежах, поставщик советует:

  • проверить газовое оборудование, в частности, своевременно устранить воздушные пробки и при необходимости отремонтировать трубы;
  • производить диагностику газового котла, так как осадок в теплообменнике может замедлять нагрев воды и, соответственно, увеличивать потребление газа;
  • очистить сопло горелки на газовой плите, поскольку загрязнение влияет на качество горения и цвет энергоносителя;
  • при индивидуальном отоплении – отапливать только отдельные комнаты, а не весь дом. Это поможет сократить расход газа до 40%.

«Нефтегаз» также напоминает: при своевременной оплате за газ потребитель получит скидку в размере 1%. Скидка начисляется при оплате полной суммы начислений до 15 числа в личном кабинете или чат-боте GASUA в «Вайбере» и «Телеграме».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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