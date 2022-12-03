Как экономно использовать газ?

Компания «Нафтогаз Украины» подготовила несколько советов, как разумно потреблять газ.
Чтобы экономить на платежах, поставщик советует:
- проверить газовое оборудование, в частности, своевременно устранить воздушные пробки и при необходимости отремонтировать трубы;
- производить диагностику газового котла, так как осадок в теплообменнике может замедлять нагрев воды и, соответственно, увеличивать потребление газа;
- очистить сопло горелки на газовой плите, поскольку загрязнение влияет на качество горения и цвет энергоносителя;
- при индивидуальном отоплении – отапливать только отдельные комнаты, а не весь дом. Это поможет сократить расход газа до 40%.
«Нефтегаз» также напоминает: при своевременной оплате за газ потребитель получит скидку в размере 1%. Скидка начисляется при оплате полной суммы начислений до 15 числа в личном кабинете или чат-боте GASUA в «Вайбере» и «Телеграме».
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