Дискотека Сковороды. Сергей Жадан в Одессе презентовал новый музыкальный альбом (фоторепортаж)

Три столетия прошло со дня рождения Григория Сковороды, но, тем не менее, темы, которые он поднимает в своих трактатах, поэзиях, диалогах, остаются актуальными до сих пор. Как рассказывает директор Харьковского ЛитМузея Татьяна Пилипчук, идея этого проекта родилась после того, как она увидела официальную программу празднования юбилея выдающегося философа.

Она решила отойти от шаблона и организовать музыкальную вечеринку в саду музея. Предложила знакомому диджею замиксовать тексты Сковороды на современную музыку. Из-за полномасштабной агрессии эту идею воплотить не удалось. Но замысел воплотился по-другому:

Мы подумали, что в ситуации полномасштабного вторжения, когда нас хотят заставить бояться жить, мы хотим показать, что мы не боимся, сказать, что мы будем жить и, несмотря ни на что, мы будем жить счастливо. И мы возобновили работу над проектом, к которому подключился Сергей Жадан.

В альбом вошли 12 треков, 11 из которых написаны на слова Григория Сковороды из сборника «Сад божественных песен». Автором текста для еще одного трека стал Сергей Жадан. Саунд-продюсерами пластинки выступили украинско-немецкий музыкант и диджей Юрий Гуржи и тернопольский мультиинструменталист и звукорежиссер Лесик Омодада. Всего над альбомом работали более 35 музыкантов, среди которых Ирэна Карпа, Олег Каданов, Галина Печенежская, Сергей Сaвенко, Юрек Якубов, Хор одиноких сердец сержанта Пеппера, Frank London и другие художники.

Сковороденс звучит очень естественно – говорит Сергей Жадан – Нет натянутости, искусственности, не имеет того эффекта, который часто возникает, когда музыканты начинают работать с классической поэзией. Стихи Сковороды жизнеутверждающие. Они от человека, который находится в продуктивном поиске счастья. Мне кажется, это то, чего в украинской классической и современной поэзии не так много.

Проект включает не только музыкальный альбом, но и артбук, который выйдет впоследствии. Над ним работают не только художники, но и историки, которые находят новые интересные факты из жизни философа и пытаются отойти от устойчивого канонического образа и добавить человечности, теплоты, красок.

Так, например, отец Сковороды в учебной литературе всегда подавался как «бедный казак». В то же время дети его учатся академии. А сам он продает водку на ярмарках и платит значительные на то время налоги, —

рассказывает историк Вадим Назаренко.

У организаторов есть идея именно через такие проекты продолжать и дальше делать более близкими для украинцев, казалось бы известные с детства личности. А послушать новый альбом Сковороденс можно на всех онлайн платформах, в том числе и YouTube

Фото: Юлия Сущенко