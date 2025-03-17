Відповідну інформацію надав начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошковський, повідомляє «Главком».

На посаді Серга значиться з 7 грудня 2024 року.

У листі не вказано, які функції Коля Серга виконуватиме. Однак, зазначається, що «посади радників міністра поза штатом не передбачають ведення кадровою службою та Міністерством біографічних довідок щодо такої категорії працівників.

«Водночас повідомляємо, що штатним розписом апарату Міністерства закордонних справ посади штатного радника міністра не передбачено», – йдеться у відповіді.

Крім Колі Серги позаштатним радником призначено Дениса Коляду, випускника Українського католицького університету.

35-річний співак і поет Коля Серга вперше за дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну 35-річний вступив до лав ЗСУ. У 2022 році він заснував проєкт «Культурний десант», який об’єднав музикантів, поетів і композиторів, мета проєкту – підтримка українських військових і популяризація української культури.

У серпні 2022 року президент Зеленський відзначив Сергу орденом «За мужність» III ступеня.

У мирний час Коля Серга був ведучим у телепроєкті «Орел і решка», виступав резидентом Comedy Club Odessa.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що колишня українська телеведуча-зрадниця Регіна Тодоренко знайшла нову роботу на російському телебаченні, а також про те, що у скандального автора логотипу Одеси конфіскували майно.

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