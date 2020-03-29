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Новости Одессы и Одесской области

Количество заболевших COVID-19 в Одессе увеличилось – их уже 8, одна женщина в реанимации

Количество заболевших COVID-19 в Одессе увеличилось – их уже 8, одна женщина в реанимации

В Одессе подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом. Заразились еще две женщины.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Максим Куцый  со ссылкой на Одесский лабораторный центр Минздрава.

По его словам, одна из них, одесситка 1988 года рождения, недавно вернулась из Турции. Ее состояние не вызывает опасения.

Вторая женщина 1952 года рождения из Одессы не выезжала. У нее диагностирована двухсторонняя пневмония. Сейчас она в реанимации.

Всего в Одесской области лабораторно подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Дело

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