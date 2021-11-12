Кого сегодня поздравлять с днем ангела?

Сегодня, 12 ноября, день ангела по православному календарю отмечают Александр, Анастасия, Елена, Макар и Степан.
- Имя Александр появилось в Древней Греции и означает «защищать», «мужчина».
- Имя Анастасия с древнегреческого языка переводится как «возвращение к жизни, воскресение, возрождение». В уменьшительном варианте — Настя или Настенька.
- Имя Елена корнями уходит в Древнюю Грецию. Существует несколько вариантов его происхождения. Так, есть предположение, что в переводе с древнегреческого оно означает «избранная», «светлая», «факел», «огонь». Другая версия говорит о том, что это имя соотносится с понятиями «солнечный луч» или «солнечный свет» и происходит от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии. Еще возможно так себя называли греки – эллины.
- Имя Макар с древнегреческого языка переводится как «блаженный, счастливый». В античной мифологии «Макариос» — один из эпитетов Зевса.
- Имя Степан появилось в Древней Греции и произошло от слова «стефанос», что означает «венок, венец, корона, диадема». Церковнославянская форма, принятая в православии — Стефан. Краткая форма имени — Стёпа.
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