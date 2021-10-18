Кого поздравлять с днем ангела 18 октября?

Значение имени Кузьма

Имя Кузьма происходит от греческого слова «Κοσμάς», которое означает «мир». У этого имени есть несколько форм — Кузя, Кузюта, Кузяха, Кузяша, Кузёна.

Какой характер у Кузьмы?

Считается, что носители этого имени обладают хорошим чувством юмора, очень остроумны и самолюбивы. Они добры и жизнерадостны. Благодаря своим качествам способны сглаживать любые конфликты в коллективе. Это им помогает в профессиональной деятельности, хотя при этом мужчины с таким именем не очень трудолюбивы.

Если в вашем окружении есть Кузьмы, е забудьте их поздравить.