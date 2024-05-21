Кого почитают православные 21 мая: святая царица Елена

21 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

21 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память святой царицы Елены.

Кто такая святая царица Елена

Святая Елена, мать римского императора Константина Великого, известна своими вкладами в развитие христианства. Ее жизнь была связана с религиозными событиями и археологическими исследованиями.

Святая Елена была первой христианской императрицей Римской империи. Ее сын, Константин Великий, принял христианство под ее влиянием. Это стало важным шагом в признании христианства как государственной религии.

Она осуществила раскопки в Иерусалиме, во время которых был найден Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых. Ее вклад в открытие этих святых объектов стал важным для христианской истории.

Народные приметы 21 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день — такая будет и осенью;

мерцают звезды — быть дождям;

ночью и днем тепло — ждите затяжную непогоду;

кует кукушка — в течение всего первого летнего месяца будет тепло.

Что нельзя делать 21 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

желать другим зла, создавать конфликтные ситуации;

заниматься тяжелым физическим трудом;

есть жирную пищу.

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