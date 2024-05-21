Кого почитают православные 21 мая: святая царица Елена

Церковный праздник сегодня, 21 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
21 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
21 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память святой царицы Елены.
Кто такая святая царица Елена
Святая Елена, мать римского императора Константина Великого, известна своими вкладами в развитие христианства. Ее жизнь была связана с религиозными событиями и археологическими исследованиями.
Святая Елена была первой христианской императрицей Римской империи. Ее сын, Константин Великий, принял христианство под ее влиянием. Это стало важным шагом в признании христианства как государственной религии.
Она осуществила раскопки в Иерусалиме, во время которых был найден Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых. Ее вклад в открытие этих святых объектов стал важным для христианской истории.
Народные приметы 21 мая
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день — такая будет и осенью;
- мерцают звезды — быть дождям;
- ночью и днем тепло — ждите затяжную непогоду;
- кует кукушка — в течение всего первого летнего месяца будет тепло.
Что нельзя делать 21 мая
Сегодня нельзя делать следующее:
- желать другим зла, создавать конфликтные ситуации;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- есть жирную пищу.
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