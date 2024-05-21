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Кого вшанують православні 21 травня: свята цариця Олена

Кого вшанують православні 21 травня: свята цариця Олена

Церковне свято сьогодні, 21 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

21 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

21 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять  святої цариці Олени.

Хто така свята цариця Олена

Свята Олена, мати римського імператора Костянтина Великого, відома своїми внесками в розвиток християнства. Її життя було пов’язане з релігійними подіями та археологічними дослідженнями.

Свята Олена була першою християнською імператрицею Римської імперії. Її син, Костянтин Великий, прийняв християнство під її впливом. Це стало важливим кроком у визнанні християнства як державної релігії.

Вона здійснила розкопки в Єрусалимі, під час яких було віднайдено Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових. Її внесок у відкриття цих святих об’єктів став важливим для християнської історії.

Народні прикмети 21 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: яка погода цього дня — така буде й восени;
  • мерехтять зорі — бути дощам;
  • вночі і вдень тепло — чекайте на затяжну негоду;
  • кує зозуля — протягом всього першого літнього місяця буде тепло.

Що не можна робити 21 травня

Сьогодні не можна робити таке:

  • бажати іншим зла, створювати конфліктні ситуації;
  • займатися важкою фізичною працею;
  • їсти масну їжу.

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