Кого вшанують православні 21 травня: свята цариця Олена

Церковне свято сьогодні, 21 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
21 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
21 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святої цариці Олени.
Хто така свята цариця Олена
Свята Олена, мати римського імператора Костянтина Великого, відома своїми внесками в розвиток християнства. Її життя було пов’язане з релігійними подіями та археологічними дослідженнями.
Свята Олена була першою християнською імператрицею Римської імперії. Її син, Костянтин Великий, прийняв християнство під її впливом. Це стало важливим кроком у визнанні християнства як державної релігії.
Вона здійснила розкопки в Єрусалимі, під час яких було віднайдено Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових. Її внесок у відкриття цих святих об’єктів став важливим для християнської історії.
Народні прикмети 21 травня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: яка погода цього дня — така буде й восени;
- мерехтять зорі — бути дощам;
- вночі і вдень тепло — чекайте на затяжну негоду;
- кує зозуля — протягом всього першого літнього місяця буде тепло.
Що не можна робити 21 травня
Сьогодні не можна робити таке:
- бажати іншим зла, створювати конфліктні ситуації;
- займатися важкою фізичною працею;
- їсти масну їжу.
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