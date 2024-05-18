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Кого почитают православные 18 мая: святых отцов семи вселенских соборов

Кого почитают православные 18 мая: святых отцов семи вселенских соборов

Церковный праздник сегодня, 18 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

18 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых отцов семи вселенских соборов, а также мучеников: Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Христина

Кто такие святые отцы семи вселенских соборов

18 мая является днем чествования выдающихся фигур христианской веры. В этот день вспоминаются святые отцы семи вселенских соборов, которые сыграли ключевую роль в формировании основополагающих доктрин христианства¹. Эти соборы были местом для обсуждения и решения важных теологических вопросов, касающихся веры и церковного устройства.

Кто такие мученики Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Христина

Также в этот день почитаются мученики Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Кристина. Эти мученики пострадали во времена императора Декия (249-251 годы) за свою веру. Они были преданы на пытки и казнь за отказ отречься от христианства и принести жертву идолам⁵⁶. Их пример мужества и верности вере является вдохновением для верующих.

Народные приметы 18 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

  • Птицы прекратили щебетать — жди грозу и дождь.
  • Рассада впитывает много воды — покос будет сухим.
  • Непогода в этот день — будет урожай хлеба.
  • Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается — скоро наступят холода.
  • Идет дождь с перерывами — жди ухудшения погоды.

Что нельзя делать 18 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

  • на ночь оставить немытую посуду;
  • врать или просто болтать не по делу.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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