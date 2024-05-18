Кого почитают православные 18 мая: святых отцов семи вселенских соборов

Церковный праздник сегодня, 18 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
18 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
18 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых отцов семи вселенских соборов, а также мучеников: Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Христина
Кто такие святые отцы семи вселенских соборов
18 мая является днем чествования выдающихся фигур христианской веры. В этот день вспоминаются святые отцы семи вселенских соборов, которые сыграли ключевую роль в формировании основополагающих доктрин христианства¹. Эти соборы были местом для обсуждения и решения важных теологических вопросов, касающихся веры и церковного устройства.
Кто такие мученики Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Христина
Также в этот день почитаются мученики Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Кристина. Эти мученики пострадали во времена императора Декия (249-251 годы) за свою веру. Они были преданы на пытки и казнь за отказ отречься от христианства и принести жертву идолам⁵⁶. Их пример мужества и верности вере является вдохновением для верующих.
Народные приметы 18 мая
Приметы этого дня говорят следующее:
- Птицы прекратили щебетать — жди грозу и дождь.
- Рассада впитывает много воды — покос будет сухим.
- Непогода в этот день — будет урожай хлеба.
- Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается — скоро наступят холода.
- Идет дождь с перерывами — жди ухудшения погоды.
Что нельзя делать 18 мая
Сегодня нельзя делать следующее:
- на ночь оставить немытую посуду;
- врать или просто болтать не по делу.
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