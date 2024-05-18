Кого почитают православные 18 мая: святых отцов семи вселенских соборов

18 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых отцов семи вселенских соборов, а также мучеников: Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Христина

Кто такие святые отцы семи вселенских соборов

18 мая является днем чествования выдающихся фигур христианской веры. В этот день вспоминаются святые отцы семи вселенских соборов, которые сыграли ключевую роль в формировании основополагающих доктрин христианства¹. Эти соборы были местом для обсуждения и решения важных теологических вопросов, касающихся веры и церковного устройства.

Кто такие мученики Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Христина

Также в этот день почитаются мученики Феодот Анкирский, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Кристина. Эти мученики пострадали во времена императора Декия (249-251 годы) за свою веру. Они были преданы на пытки и казнь за отказ отречься от христианства и принести жертву идолам⁵⁶. Их пример мужества и верности вере является вдохновением для верующих.

Народные приметы 18 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

Птицы прекратили щебетать — жди грозу и дождь.

Рассада впитывает много воды — покос будет сухим.

Непогода в этот день — будет урожай хлеба.

Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается — скоро наступят холода.

Идет дождь с перерывами — жди ухудшения погоды.

Что нельзя делать 18 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

на ночь оставить немытую посуду;

врать или просто болтать не по делу.

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