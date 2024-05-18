Кого вшанують православні 18 травня: святих отців семи вселенських соборів

18 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

18 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святих отців семи вселенських соборів, а також мученикив: Феодот Анкирський, Петро, Діонісій, Андрій, Павло, Христина

Хто такі святі отці семи вселенських соборів

18 травня є днем вшанування видатних постатей християнської віри. У цей день згадуються святі отці семи вселенських соборів, які відіграли ключову роль у формуванні основоположних доктрин християнства¹. Ці собори були місцем для обговорення та вирішення важливих теологічних питань, що стосуються віри і церковного устрою.

Хто такі мученики Феодот Анкирський, Петро, Діонісій, Андрій, Павло, Христина

Також цього дня вшановуються мученики Феодот Анкирський, Петро, Діонісій, Андрій, Павло, Христина. Ці мученики постраждали за часів імператора Декія (249–251 роки) за свою віру. Вони були віддані на катування та страту через відмову відректися від християнства та принести жертву ідолам⁵⁶. Їхній приклад мужності та вірності вірі є натхненням для віруючих.

Народні прикмети 18 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

Птахи припинили щебетати – чекай грозу та дощ.

Розсада вбирає багато води – покіс буде сухим.

Негода у цей день – буде урожай хліба.

Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди.

Йде дощ із перервами – чекай погіршення погоди

Що не можна робити 18 травня

Сьогодні не можна робити таке:

на ніч залишити немитий посуд;

брехати або просто базікати не по справі.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями