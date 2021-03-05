Когда завершится пандемия коронавируса: прогноз представителя ВОЗ

Мир справится с пандемией коронавируса в начале 2022 года. Но сам вирус не исчезнет.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге интервью газете Die Welt.
“Сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус”, – сказал Клюге.
Ранее в ВОЗ отмечали, что 2021 год будет еще одним годом коронавируса.