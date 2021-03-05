Когда завершится пандемия коронавируса: прогноз представителя ВОЗ

Мир справится с пандемией коронавируса в начале 2022 года. Но сам вирус не исчезнет.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге интервью газете Die Welt.

“Сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус”, – сказал Клюге.

Ранее в ВОЗ отмечали, что 2021 год будет еще одним годом коронавируса.