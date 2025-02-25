Адміністрація аеропорту розробила план ліквідації наслідків обстрілів та визначила терміни відновлення інфраструктури. Для повного запуску необхідно не менше 100 днів, щоб підготувати злітно-посадкову смугу та аеродромне обладнання. Основною проблемою є недостатня кількість персоналу, оскільки частина фахівців виїхала або змінила місце роботи. Планується повернення колишніх співробітників та проведення навчальних тренінгів.

Ще одним фактором, що впливає на швидкість відновлення, є технічний стан інструментальних систем посадки. Після закінчення бойових дій усі українські аеропорти мають провести перевірку наземних навігаційних систем, що триватиме щонайменше місяць.

Одеський аеропорт згадали у зв’язку із заявами керівників лоукостерів Ryanair та Wizz Air. Вони повідомили, що готові повернутися на український ринок і вже розробляють маршрути. Ryanair планує відкрити 24 напрямки до Києва та Львова, а Wizz Air заявив про можливість запуску 60 рейсів протягом шести місяців після закінчення конфлікту.

Раніше ми розповідали, що одеський аеропорт готовий відновити роботу: названо терміни