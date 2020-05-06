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Новости Одессы и Одесской области

После карантина Одесскую область свяжет паром с Румынией (фото)

После карантина Одесскую область свяжет паром с Румынией (фото)

В Одесском регионе готовятся запустить паромное сообщение “Орловка-Исакча”.

Оно свяжет по Дунаю Украину и Румынию и на 200 км сократит расстояние между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Пункт пропуска на границе в украинской Орловке Ренийского района давно готов принимать паромы. Запуск переправы уже несколько раз переносили. Теперь чиновники облсовета обещают, что суда начнут курсировать, как только отменят карантин.

К слову, Орловка стала первым пунктом пропуска вдоль украино-румынской границы по реке Дунай.  Переправа даст “зеленый свет” транспортному движению по коридору “Украина-Южная Европа”. На первых порах будут курсировать четыре парома.

Пропускная способность каждого составит примерно 200 грузовиков и 500 легковушек, пассажиропоток — около 1,5 тыс. чел.

Фото: пресс-служба одесского облсовета

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