Происхождение имени Валерий

Имя Валерий происходит от латинского слова «Valerius», которое образовалось от «valeo» и означает «быть сильным, здоровым, бодрым, крепким». Также «Valerius» было древнеримским родовым именем Валериев и использовалось как эпитет бога войны Марса.

У этого имени есть краткие формы — Валера, Лера, Валя, а также женский вариант — Валерия.

Какой характер Валерия?

Считается, что носитель этого имени настойчив, коммуникабелен и раскрепощен в общении с любыми людьми. Валерий серьезно подходит к выбору своей профессии. Для него важно, чтобы работа позволяла ему ездить по миру. Также мужчина с таким именем увлекается спортом, любит заниматься огородом и садом, ходить за покупками на рынок или в магазин.

Валерий очень придирчив в выборе жены. Его супруга должна быть аккуратной, чистоплотной в быту и обладать глубоким внутренним миром.

Когда именины Валерия по православному календарю?

Именины Валерия по православному календарю по таким датам: 22 марта, 6 мая, 7 ноября и 20 ноября.

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