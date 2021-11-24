Новости Одессы и Одесской области

Когда именины Тимофея?

Когда именины Тимофея?

Сегодня, 24 ноября, именины по православному календарю отмечает Тимофей.

Характер и происхождение имени Тимофей

Подписаться

Имя Тимофей произошло от древнегреческого слова «тимофеос», которое означает «почитающий Бога».

Считается, что мужчины с таким именем спокойные, добрые и стараются всегда сглаживать конфликты. Они открываются только среди близких людей, стремятся получить хорошее образование и сделать карьеру. Однако долгое время Тимофеям приходится делать то, что им не хочется. Они любят только ту работу, которая дает возможность им блеснуть своими талантами и достичь успехов.

Когда именины Тимофея по православному календарю?

Именины Тимофея по таким датам:

  • 1 января, 17 января;
  • 4 февраля, 6 февраля, 14 февраля, 16 февраля, 26 февраля;
  • 6 марта, 12 марта, 28 марта;
  • 29 апреля;
  • 16 мая;
  • 2 июня, 23 июня, 25 июня;
  • 13 июля;
  • 14 августа;
  • 1 сентября, 2 сентября;
  • 11 ноября, 18 ноября, 22 ноября, 24 ноября;
  • 2 декабря, 11 декабря.

Также читайте: Когда именины Юлиана?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить