Сегодня, 24 ноября, именины по православному календарю отмечает Тимофей.
Характер и происхождение имени Тимофей
Имя Тимофей произошло от древнегреческого слова «тимофеос», которое означает «почитающий Бога».
Считается, что мужчины с таким именем спокойные, добрые и стараются всегда сглаживать конфликты. Они открываются только среди близких людей, стремятся получить хорошее образование и сделать карьеру. Однако долгое время Тимофеям приходится делать то, что им не хочется. Они любят только ту работу, которая дает возможность им блеснуть своими талантами и достичь успехов.
Когда именины Тимофея по православному календарю?
Именины Тимофея по таким датам:
- 1 января, 17 января;
- 4 февраля, 6 февраля, 14 февраля, 16 февраля, 26 февраля;
- 6 марта, 12 марта, 28 марта;
- 29 апреля;
- 16 мая;
- 2 июня, 23 июня, 25 июня;
- 13 июля;
- 14 августа;
- 1 сентября, 2 сентября;
- 11 ноября, 18 ноября, 22 ноября, 24 ноября;
- 2 декабря, 11 декабря.
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