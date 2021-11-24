Характер и происхождение имени Тимофей

Имя Тимофей произошло от древнегреческого слова «тимофеос», которое означает «почитающий Бога».

Считается, что мужчины с таким именем спокойные, добрые и стараются всегда сглаживать конфликты. Они открываются только среди близких людей, стремятся получить хорошее образование и сделать карьеру. Однако долгое время Тимофеям приходится делать то, что им не хочется. Они любят только ту работу, которая дает возможность им блеснуть своими талантами и достичь успехов.

Когда именины Тимофея по православному календарю?

Именины Тимофея по таким датам:

1 января, 17 января;

4 февраля, 6 февраля, 14 февраля, 16 февраля, 26 февраля;

6 марта, 12 марта, 28 марта;

29 апреля;

16 мая;

2 июня, 23 июня, 25 июня;

13 июля;

14 августа;

1 сентября, 2 сентября;

11 ноября, 18 ноября, 22 ноября, 24 ноября;

2 декабря, 11 декабря.

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