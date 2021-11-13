Когда именины Степана?

Сегодня, 13 ноября, именины по православному календарю отмечает Степан.
Происхождение и значение имени Степан
Степан — имя греческого происхождения, означает «венок, венец, корона, диадема».
Считается, что мужчины с таким именем предпочитают творческие профессии. Они становятся хорошими художниками, модельерами, архитекторами. Степаны коммуникабельны и быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно любят находиться в женском обществе. При дамах они блещут остроумием, веселы и раздают комплименты.
Именины Степана по православному календарю по таким датам:
- 9 января, 17 января, 24 января, 27 января;
- 7 февраля, 12 февраля, 21 февраля, 26 февраля;
- 7 марта, 12 марта;
- 5 апреля, 6 апреля, 8 апреля, 10 апреля;
- 9 мая, 10 мая, 20 мая, 30 мая;
- 6 июня, 20 июня, 25 июня;
- 13 июля, 18 июля, 23 июля, 26 июля, 27 июля, 31 июля;
- 1 августа, 13 августа, 15 августа, 25 августа, 29 августа;
- 2 сентября, 9 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 15 сентября, 17 сентября, 20 сентября, 26 сентября, 28 сентября;
- 7 октября, 15 октября, 17 октября, 22 октября, 23 октября;
- 10 ноября, 12 ноября, 13 ноября, 17 ноября, 24 ноября, 25 ноября;
- 11 декабря, 15 декабря, 22 декабря, 23 декабря, 28 декабря, 30 декабря.
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