Когда именины Степана?

Сегодня, 12 ноября, день ангела по православному календарю отмечают Александр, Анастасия, Елена, Макар и Степан.

Сегодня, 10 ноября, православные вспоминают святую Параскеву. Кто такая святая Параскева? Согласно преданию, Параскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в городе Иконий (Малая Азия), в семье богатого сенатора-христианина. Родители назвали её в честь дня крестных страданий Иисуса Христа — Пятницей (по-гречески Параскева). Девочка с ранних лет решила вести аскетический образ жизни. В период гонений

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