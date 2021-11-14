Когда именины Дениса?

Сегодня, 14 ноября, именины по православному календарю отмечает Денис.
Имя Денис: происхождение и значение
У имени Денис древнегреческие корни, в переводе оно означает «принадлежащий, посвящённый Дионису». В античной мифологии Дионис — это бог виноградарства, виноделия, плодородия и вдохновения.
Считается, что Денис — усидчивый, принципиальный и аккуратный человек. Легко преодолевает всевозможные сложности в жизни и любит кропотливую работу. Часто ему улыбается удача. Может выиграть крупную сумму в лотерею. Среди Денисов встречаются заядлые коллекционеры.
Первый брак у Дениса может сложиться неудачно. Жена часто вступает в конфликт с его родителями. По этой причине молодой семье лучше жить отдельно. При выборе спутницы жизни может в первую очередь руководствоваться корыстными мотивами.
Именины Дениса по православному календарю по таким датам:
- 7 января;
- 23 марта, 28 марта, 29 марта;
- 4 мая, 19 мая, 25 мая, 31 мая;
- 14 июня, 16 июня;
- 8 июля, 9 июля;
- 17 августа, 31 августа;
- 10 сентября, 12 сентября, 18 сентября;
- 16 октября, 18 октября, 18 октября, 28 октября;
- 4 ноября, 14 ноября;
- 2 декабря, 12 декабря;
- 30 декабря.
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