Когда именины Дениса?

Имя Денис: происхождение и значение

У имени Денис древнегреческие корни, в переводе оно означает «принадлежащий, посвящённый Дионису». В античной мифологии Дионис — это бог виноградарства, виноделия, плодородия и вдохновения.

Считается, что Денис — усидчивый, принципиальный и аккуратный человек. Легко преодолевает всевозможные сложности в жизни и любит кропотливую работу. Часто ему улыбается удача. Может выиграть крупную сумму в лотерею. Среди Денисов встречаются заядлые коллекционеры.

Первый брак у Дениса может сложиться неудачно. Жена часто вступает в конфликт с его родителями. По этой причине молодой семье лучше жить отдельно. При выборе спутницы жизни может в первую очередь руководствоваться корыстными мотивами.

Именины Дениса по православному календарю по таким датам:

7 января;

23 марта, 28 марта, 29 марта;

4 мая, 19 мая, 25 мая, 31 мая;

14 июня, 16 июня;

8 июля, 9 июля;

17 августа, 31 августа;

10 сентября, 12 сентября, 18 сентября;

16 октября, 18 октября, 18 октября, 28 октября;

4 ноября, 14 ноября;

2 декабря, 12 декабря;

30 декабря.

Также читайте: Когда именины у Иванов?