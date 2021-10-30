Когда день ангела Андрея по церковному календарю?

Происхождение имени Андрей
Андрей — очень популярное имя, которое происходит от греческого слова «андрос», означающее «мужчина». В Англии распространено в форме Эндрю, в Германии — Андреас, во Франции — Андре.
У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей – это апостол Андрей Первозванный. Он стал первым учеником Христа и был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы «Х». Этому символу дали название «андреевский крест».
Когда день ангела Андрея по православному календарю?
- 26 января;
- 17 февраля, 21 февраля;
- 7 марта;
- 28 апреля;
- 31 мая;
- 3 июня, 5 июня, 11 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня;
- 3 июля, 13 июля, 17 июля, 19 июля, 22 июля, 25 июля;
- 5 августа, 17 августа;
- 1 сентября, 16 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 23 сентября, 28 сентября;
- 4 октября, 5 октября, 6 октября, 7 октября, 15 октября, 23 октября, 30 октября, 31 октября;
- 9 ноября, 11 ноября;
- 8 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 13 декабря, 15 декабря, 16 декабря.
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