Когда день ангела Андрея по церковному календарю?

Происхождение имени Андрей

Андрей — очень популярное имя, которое происходит от греческого слова «андрос», означающее «мужчина». В Англии распространено в форме Эндрю, в Германии — Андреас, во Франции — Андре.

У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей – это апостол Андрей Первозванный. Он стал первым учеником Христа и был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы «Х». Этому символу дали название «андреевский крест».

Когда день ангела Андрея по православному календарю?

26 января;

17 февраля, 21 февраля;

7 марта;

28 апреля;

31 мая;

3 июня, 5 июня, 11 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня;

3 июля, 13 июля, 17 июля, 19 июля, 22 июля, 25 июля;

5 августа, 17 августа;

1 сентября, 16 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 23 сентября, 28 сентября;

4 октября, 5 октября, 6 октября, 7 октября, 15 октября, 23 октября, 30 октября, 31 октября;

9 ноября, 11 ноября;

8 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 13 декабря, 15 декабря, 16 декабря.

Также читайте: Когда именины Романа?