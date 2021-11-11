Когда день ангела Анастасии?

Происхождение и характер имени Анастасия

Имя Анастасия произошло от мужского имени Анастасий, которое с древнегреческого языка переводится как «возвращение к жизни, воскресение, возрождение». В уменьшительном варианте — Настя или Настенька.

Считается, что Анастасия может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом. Ее тонкое душевное устройство располагает людей к доверию, помогает быстро устанавливать доверительные отношения. Замуж выходит рано. Завоевать сердце Анастасии нетрудно, так как она чувствительна, ее легко растрогать, у нее развито чувство жалости. Выбирает сильного, уверенного в своих силах мужчину.

День ангела Анастасии по православному календарю

Согласно православному календарю, Анастасии празднуют день ангела по таким дням:

4 января, 6 января;

23 марта;

28 апреля;

28 мая;

1 июня, 9 июня;

4 июля, 17 июля;

11 ноября, 12 ноября;

26 декабря.

Также читайте: Когда именины Зинаиды?