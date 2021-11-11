Когда день ангела Анастасии?

Сегодня, 11 ноября, день ангела по православному календарю отмечают Анастасии.
Происхождение и характер имени Анастасия
Имя Анастасия произошло от мужского имени Анастасий, которое с древнегреческого языка переводится как «возвращение к жизни, воскресение, возрождение». В уменьшительном варианте — Настя или Настенька.
Считается, что Анастасия может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом. Ее тонкое душевное устройство располагает людей к доверию, помогает быстро устанавливать доверительные отношения. Замуж выходит рано. Завоевать сердце Анастасии нетрудно, так как она чувствительна, ее легко растрогать, у нее развито чувство жалости. Выбирает сильного, уверенного в своих силах мужчину.
День ангела Анастасии по православному календарю
Согласно православному календарю, Анастасии празднуют день ангела по таким дням:
- 4 января, 6 января;
- 23 марта;
- 28 апреля;
- 28 мая;
- 1 июня, 9 июня;
- 4 июля, 17 июля;
- 11 ноября, 12 ноября;
- 26 декабря.
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