Книга українських авторів увійшла до рейтингу найкращої дитячої літератури від New York Times

Американське видання New York Times склало свій щорічний рейтинг найкращої дитячої літератури, рекомендованої до прочитання. До цього списку потрапив твір українських письменників Тараса та Мар’яни Прохаськів “Хто зробить сніг».

До списку американського видання книга Прохаськів увійшла в англомовному перекладі Бориса Дралюка та Дженніфер Крофт видавництва Elsewhere Editions.

«Вперше видана в Україні ця мила, дивна, трохи філософська книга, ілюстрована м’якими каракулями, розповідає про новонароджених кротів-близнюків, які живуть у химерно уявній лісовій місцевості. Назва походить від віри кротів, коли вони помруть, вони піднімуться до хмар і зроблять сніг для тих, хто залишиться», — так описують українську книгу у добірці New York Times.

Загалом до списку найкращих дитячих книг, опублікованих у 2023 році в США, було включено 18 творів.

Українську версію книги “Хто зробить сніг” опублікувало 2013 року Видавництво Старого Лева.

У 2013 році ця книга стала переможцем конкурсу «Книга року ВПС» у номінації «Дитяча Книга року ВПС». Окрім цього, робота Прохаськів здобула премію «ЛітАкцент року 2013» у номінації «Поезія та проза для дітей» та посіла перше місце у рейтингу «Книга року 2013» у номінації «Дитяче свято».

А 2014-го книга “Хто зробить сніг” увійшла до світового каталогу The White Ravens Міжнародної молодіжної бібліотеки.