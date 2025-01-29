Праздники 29 января

День памяти героев Крут

29 января в Украине День памяти героев Крут. Бой под Крутами был важной страницей в истории борьбы украинцев за независимость от советской России. Собственно, в январе 1918 года, когда большевистская армия наступала на Киев, группа украинских студентов и молодых военных, которая состояла из около 300 человек, стала в защиту Киева на станции Круты, которая находится на Черниговщине. В бою с превосходящими силами красных армейцев погибли более 70 украинцев. Этот бой стал символом героизма и самопожертвования украинской молодежи, выступившей в защиту родной земли в условиях чрезвычайного военного и политического напряжения. Несмотря на военное поражение, подвиг защитников Крут стал важным символом национального достоинства и борьбы за независимость Украины.

День памяти героев Крут – это не только напоминание о том конкретном бое, но и честь всех тех, кто боролся за независимость Украины. Отмечают его торжественными мероприятиями, возложением цветов к памятникам героям Крут и другими памятными действиями.

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны

Этот день был начат в 1984 году по инициативе международной общественной организации «Международная кампания за запрет ядерного оружия» (ICAN) и поддерживается рядом других правозащитных и антиядерных организаций. Целью этой целью является привлечь внимание общественности и политиков к серьезной угрозе, которую несет наличие ядерного оружия в мире, и стимулировать действия, направленные на разоружение и предотвращение использования ядерного оружия. Одной из основных задач этого дня является повышение осведомленности о потенциальных последствиях ядерной войны, которая может привести к катастрофическим последствиям для человечества, окружающей среды и планеты в целом.

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны также служит напоминанием о важности международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия и поддержанию различных договоров, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT) и новейшие инициативы, направленные на запрещение ядерных испытаний и разоружения.

Китайский Новый год

И напоследок – о более приятном: именно сегодня в 2025 году (поскольку праздник преходящий) празднуют Китайский, или Лунный Новый год. Этот праздник, который приходится на день новолуния, праздник прихода весны и начала нового года по лунно-солнечному календарю. По китайскому зодиаку 2025 год – это год Змеи.

Китайский Новый год связан с несколькими мифами, от которых происходят обычаи празднования. Одна из легенд рассказывает, что тысячи лет назад чудовище по имени Ниан («Год») нападало на крестьян в начале каждого нового года. К счастью, чудовище боялось громких звуков, яркого света и красного цвета, поэтому именно эти вещи использовали, чтобы отогнать монстра. Поэтому сейчас при праздновании китайского Нового года, чтобы провести старый год и привлечь удачу и процветание в новый, часто используют петарды и фейерверки, наряжаются в красную одежду и украшения. По китайским легендам, красный цвет также отпугивает демонов и злых духов.

Даты и события 29 января

1616 год – нидерландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открывают крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн;

1635 год – кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук;

1805 год – подписывают указ об открытии в Харькове Императорского университета;

1850 год – сенатор Генри Клей представляет план «Компромисса 1850», который должен примирить Северные и Южные штаты Америки;

1856 год – королева Великобритании Виктория основывает высшую военную награду страны – «Крест Виктории»;

1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1896 год – американский физик Эмиль Груббе впервые использует радиоактивное излучение для лечения рака;

1896 год – проходят первые испытания английского танка;

1918 год – происходит бой под Крутами;

1918 год – в Киеве в три часа ночи начинается большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева;

1921 год – на конференции в Париже страны – победители в 1-й Мировой войне определили сумму военных репараций для Германии – 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42-х лет;

1922 год – под массой снега заваливается кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек;

1929 год – в Нэшвилле (Теннесси, США) организуют первую в мире школу тренировки собак-поводырей;

1978 год – Швеция первой в мире официально запрещает использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли;

1996 год – президент Франции Жак Ширак объявляет о полном прекращении его страной ядерных испытаний;

2002 год – президент США Джордж Уокер Буш называет Ирак, Иран и Северную Корею «Осью зла».

Кто родился 29 января