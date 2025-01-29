Свята 29 січня

День пам’яті Героїв Крут

29 січня в Україні День пам’яті Героїв Крут. Бій під Крутами був важливою сторінкою в історії боротьби українців за незалежність від радянської Росії. Власне, в січні 1918 року, коли більшовицька армія наступала на Київ, група українських студентів і молодих військових, яка складалася з близько 300 осіб, стала на захист Києва на станції Крути, яка розташована на Чернігівщині. У бою з переважаючими силами червоноармійців загинули понад 70 українців. Цей бій став символом героїзму і самопожертви української молоді, яка виступила на захист рідної землі в умовах надзвичайного воєнного і політичного напруження. Незважаючи на військову поразку, подвиг захисників Крут став важливим символом національної гідності та боротьби за незалежність України.

День пам’яті Героїв Крут – це не лише нагадування про той конкретний бій, але й честь усім тим, хто боровся за незалежність України. Відзначають його урочистими заходами, покладанням квітів до пам’ятників героям Крут та іншими пам’ятними діями.

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни

Цей день розпочато у 1984 році за ініціативою міжнародної громадської організації «Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї» (ICAN) і підтримується низкою інших правозахисних і антиядерних організацій. Метою цього є привернути увагу громадськості та політиків до серйозної загрози, яку несе наявність ядерної зброї у світі, і стимулювати дії, спрямовані на роззброєння та запобігання використання ядерної зброї. Одним з основних завдань цього дня є підвищення обізнаності про потенційні наслідки ядерної війни, яка може призвести до катастрофічних наслідків для людства, навколишнього середовища та планети загалом.

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни також служить нагадуванням про важливість міжнародних зусиль із запобігання поширенню ядерної зброї та підтримання різних договорів, таких як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (NPT) і новітні ініціативи, спрямовані на заборону ядерних випробувань та роззброєння.

Китайський Новий рік

І наостанок – про більш приємне: саме сьогодні у 2025 році (оскільки свято перехідне) святкують Китайський, або Місячний Новий рік. Це свято, яке припадає на день новолуння, свято приходу весни та початку нового року за місячно-сонячним календарем. За китайським зодіаком 2025 рік – це рік Змії.

Китайський Новий рік пов’язаний з кількома міфами, від яких походять звичаї святкування. Одна з легенд розповідає, що тисячі років тому чудовисько на ім’я Нянь («Рік») нападало на селян на початку кожного нового року. На щастя, чудовисько боялося гучних звуків, яскравого світла та червоного кольору, тому саме ці речі використовували, щоб відлякати монстра. Тому зараз при святкуванні китайського Нового року, щоб провести старий рік і залучити удачу та процвітання в новий, часто використовують петарди та феєрверки, одягаються в червоний одяг і прикраси. За китайськими легендами, червоний колір також відлякує демонів і злих духів.

Дати і події 29 січня