Свята 29 січня
День пам’яті Героїв Крут
29 січня в Україні День пам’яті Героїв Крут. Бій під Крутами був важливою сторінкою в історії боротьби українців за незалежність від радянської Росії. Власне, в січні 1918 року, коли більшовицька армія наступала на Київ, група українських студентів і молодих військових, яка складалася з близько 300 осіб, стала на захист Києва на станції Крути, яка розташована на Чернігівщині. У бою з переважаючими силами червоноармійців загинули понад 70 українців. Цей бій став символом героїзму і самопожертви української молоді, яка виступила на захист рідної землі в умовах надзвичайного воєнного і політичного напруження. Незважаючи на військову поразку, подвиг захисників Крут став важливим символом національної гідності та боротьби за незалежність України.
День пам’яті Героїв Крут – це не лише нагадування про той конкретний бій, але й честь усім тим, хто боровся за незалежність України. Відзначають його урочистими заходами, покладанням квітів до пам’ятників героям Крут та іншими пам’ятними діями.
Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни
Цей день розпочато у 1984 році за ініціативою міжнародної громадської організації «Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї» (ICAN) і підтримується низкою інших правозахисних і антиядерних організацій. Метою цього є привернути увагу громадськості та політиків до серйозної загрози, яку несе наявність ядерної зброї у світі, і стимулювати дії, спрямовані на роззброєння та запобігання використання ядерної зброї. Одним з основних завдань цього дня є підвищення обізнаності про потенційні наслідки ядерної війни, яка може призвести до катастрофічних наслідків для людства, навколишнього середовища та планети загалом.
Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни також служить нагадуванням про важливість міжнародних зусиль із запобігання поширенню ядерної зброї та підтримання різних договорів, таких як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (NPT) і новітні ініціативи, спрямовані на заборону ядерних випробувань та роззброєння.
Китайський Новий рік
І наостанок – про більш приємне: саме сьогодні у 2025 році (оскільки свято перехідне) святкують Китайський, або Місячний Новий рік. Це свято, яке припадає на день новолуння, свято приходу весни та початку нового року за місячно-сонячним календарем. За китайським зодіаком 2025 рік – це рік Змії.
Китайський Новий рік пов’язаний з кількома міфами, від яких походять звичаї святкування. Одна з легенд розповідає, що тисячі років тому чудовисько на ім’я Нянь («Рік») нападало на селян на початку кожного нового року. На щастя, чудовисько боялося гучних звуків, яскравого світла та червоного кольору, тому саме ці речі використовували, щоб відлякати монстра. Тому зараз при святкуванні китайського Нового року, щоб провести старий рік і залучити удачу та процвітання в новий, часто використовують петарди та феєрверки, одягаються в червоний одяг і прикраси. За китайськими легендами, червоний колір також відлякує демонів і злих духів.
Дати і події 29 січня
- 1616 рік – нідерландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкривають крайню південну точку Південної Америки мис Горн;
- 1635 рік – кардинал Рішельє засновує Французьку академію наук;
- 1805 рік – підписують указ про відкриття в Харкові Імператорського університету;
- 1850 рік – сенатор Генрі Клей представляє план «Компромісу 1850», який повинен примирити Північні та Південні штати Америки;
- 1856 рік – королева Великобританії Вікторія засновує вищу військову нагороду країни – «Хрест Вікторії»;
- 1886 рік – німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;
- 1896 рік – американський фізик Еміль Груббе вперше використовує радіоактивне випромінювання для лікування раку;
- 1896 рік – відбуваються перші випробування англійського танка;
- 1918 рік – відбувається бій під Крутами;
- 1918 рік – у Києві о третій ночі починається більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі та війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;
- 1921 рік – на конференції в Парижі країни – переможці в 1-й Світовій війні визначили суму військових репарацій для Німеччини – 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;
- 1922 рік – під масою снігу завалюється кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинули 120 осіб;
- 1929 рік – у Нешвіллі (Теннессі, США) організовують першу в світі школу тренування собак-поводирів;
- 1978 рік – Швеція першою у світі офіційно забороняє використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі;
- 1996 рік – президент Франції Жак Ширак оголошує про повне припинення його країною ядерних випробувань;
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2002 рік – президент США Джордж Уокер Буш називає Ірак, Іран та Північну Корею «Ос’ю зла».
Хто народився 29 січня
1866 – французький письменник («Кола Брюньйон», «Зачарована душа», «Робесп’єр»), мистецтвознавець, лауреат Нобелівської премії Ромен Роллан;
1929 рік – український режисер Ірина Молостова;
1939 рік – український вчений у галузі механіки, дійсний член НАНУ, лауреат Державних премій СРСР та УРСР, директор інституту механіки НАН України Олександр Гузь;
1954 – Американська телеведуча, громадська діячка і кіноактриса («Рідний син», «Елен») Опра Уїнфрі.