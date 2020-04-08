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Новости Одессы и Одесской области

Кинув пляшку з сумішшю і втік: в Одесі нав’язливий шанувальник підпалив жінці двері (фото)

Кинув пляшку з сумішшю і втік: в Одесі нав’язливий шанувальник підпалив жінці двері (фото)

34-річного правопорушника затримали недалеко від місця події.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що ввечері зловмисник зайшов у багатоповерхівку на Люстдорфській дорозі, де мешкає потерпіла, кинув пляшку з запальною сумішшю в бік її квартири і втік. Займання загасили сусіди, а господиня написала заяву до поліції.

36-річна жінка розповіла правоохоронцям про нав’язливого шанувальника, який пригрозив їй такою розправою після того, як вона відмовилася від стосунків з ним. 34-річного правопорушника затримали недалеко від місця події.

– Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Обставини події встановлюються. Згідно з чинним законодавством за таке правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років, – розповідає начальник Київського відділу поліції В’ячеслав Барба.

Фото: ГУНП

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