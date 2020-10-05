Киевский район Одессы вышел в лидеры по нахалстроям (фото)

На прошлой неделе в Одессе зафиксировали 20 незаконных строительных объектов. Больше всего нахалстроев оказалось в Киевском районе.

Об этом сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе Одесского городского совета.

По данным мэрии, с 28 сентября по 1 октября сотрудники управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) одесского горсовета во время комиссионных проверок заметили всего 20 незаконных строительных объектов. Из них 7 – в Киевском, 6 – в Малиновском, 5 – в Приморском и 2 – в Суворовском районах.

По всем случаям составили акты. Материалы отправили в правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее «Черные регистраторы» помогли оформить документы для еще одного одесского нахалстроя — на улице Успенской.