Новый одесский нахалстрой на Успенской: а не пристроить бы этаж (фото)

«Черные регистраторы» помогли оформить документы для еще одного одесского нахалстроя — на ул. Успенской. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук глава Управления ГАСК Одесского горсовета Александра Авдеев.

— А не достроить ли мне этаж? Так подумали владельцы здания на Успенской, и начали проводить работы. Но зачем получать разрешительные документы, когда есть «черные регистраторы». ООО «РЕНТАЛ ГРУПП» решило достроить этаж в 726,8 кв.м. Никаких разрешительных документов от ГАСК оно не получало. Был заказан в ООО «ПРОФ БТИ» технический паспорт инвентаризации, и — чудо! — в нем отражен четвертый этаж, который пока только строится. Далее выдана справка № 002415 от 7 апреля 2020 года, в которой общая площадь зданий увеличена с 3478,6 кв.м до 4205,4 кв.м за счет «проведения работ, которые в соответствии с законодательством не требуют получения разрешения». Но эта информация не соответствует действительности, — сообщает Александр Авдеев.

Далее ситуация развивалась так. Инспекторы ГАСКа, узнав о незаконных работах, 25 сентября выехали на место вместе с представителями Приморской районной администрации и составили соответствующий акт.

— Мы уже направили письма в прокуратуру Одесской области и Приморской районной администрации для остановки выполнения строительных работ в центре нашего города, а также для приведения самовольно реконструированного объекта по вышеуказанному адресу в первоначальное состояние. А еще обратились к юридический департамент Одесского городского совета для отмены регистрации права собственности на вышеуказанный объект через суд, — сообщает Александр Авдеев.

Фото и документы — Александр Авдеев