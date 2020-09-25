Новости Одессы и Одесской области

Новый одесский нахалстрой на Успенской: а не пристроить бы этаж (фото)

«Черные регистраторы» помогли оформить документы для еще одного одесского нахалстроя — на ул. Успенской. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук глава Управления ГАСК Одесского горсовета Александра Авдеев.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

— А не достроить ли мне этаж? Так подумали владельцы здания на Успенской, и начали проводить работы. Но зачем получать разрешительные документы, когда есть «черные регистраторы». ООО «РЕНТАЛ ГРУПП» решило достроить этаж в 726,8 кв.м. Никаких разрешительных документов от ГАСК оно не получало. Был заказан в ООО «ПРОФ БТИ» технический паспорт инвентаризации, и — чудо! — в нем отражен четвертый этаж, который пока только строится. Далее выдана справка № 002415 от 7 апреля 2020 года, в которой общая площадь зданий увеличена с 3478,6 кв.м до 4205,4 кв.м за счет «проведения работ, которые в соответствии с законодательством не требуют получения разрешения». Но эта информация не соответствует действительности, — сообщает Александр Авдеев.

Далее ситуация развивалась так. Инспекторы ГАСКа, узнав о незаконных работах, 25 сентября выехали на место вместе с представителями Приморской районной администрации и составили соответствующий акт.

— Мы уже направили письма в прокуратуру Одесской области и Приморской районной администрации для остановки выполнения строительных работ в центре нашего города, а также для приведения самовольно реконструированного объекта по вышеуказанному адресу в первоначальное состояние. А еще обратились к юридический департамент Одесского городского совета для отмены регистрации права собственности на вышеуказанный объект через суд, — сообщает Александр Авдеев.

Фото и документы — Александр Авдеев

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить