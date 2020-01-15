fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Киевских налоговиков проверяют после коррупционного скандала в Одессе

Киевских налоговиков проверяют после коррупционного скандала в Одессе

Проверки в центральном аппарате Государственной налоговой службы Украины связаны с информацией бывшей главы областного управления ведомства Натальи Чеботаревой о том, что половина суммы в коррупционных схемах направляется в Киев.

“Это недопустимая ситуация, которую невозможно представить. Но проверки в центральном аппарате связаны с этой частью заявления”, – сказал глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. Об этом он заявил в среду на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о том, связаны ли нынешние проверки в столице с заявлением главы одесской налоговой службы на видео НАБУ о том, что “50% собранных денег идут на Киев”.

Сергей Верланов подтвердил, что сейчас проходит масштабная ведомственная проверка в области и центральном аппарате. Кроме того, по его словам, инициирована проверка руководителей всех территориальных органов налоговой службы.

По его словам, сегодня группа аудиторов начала работу по всей Одесской области.

Он также уверен, что ситуация с одесской налоговой службой сыграет упреждающее значение для других сотрудников ведомства.

При этом глава ведомства заверил, что с завтрашнего дня работа налоговой службы будет возобновлена в нормальном режиме. Для этого будет обновлен список уполномоченных лиц, которые имеют право подписи.

В течение двух недель будет разработана форма для переаттестации сотрудников налоговой службы. Затем они должны будут пройти переаттестацию в течение 6 месяцев. Сергей Верланов пояснил, что переаттестация – это проверка знаний и добропорядочности, проверка соблюдения антикоррупционного законодательства.

Фото: 24tv.ua

Видео: НАБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить