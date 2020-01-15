Киевских налоговиков проверяют после коррупционного скандала в Одессе

Проверки в центральном аппарате Государственной налоговой службы Украины связаны с информацией бывшей главы областного управления ведомства Натальи Чеботаревой о том, что половина суммы в коррупционных схемах направляется в Киев.

“Это недопустимая ситуация, которую невозможно представить. Но проверки в центральном аппарате связаны с этой частью заявления”, – сказал глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. Об этом он заявил в среду на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о том, связаны ли нынешние проверки в столице с заявлением главы одесской налоговой службы на видео НАБУ о том, что “50% собранных денег идут на Киев”.

Сергей Верланов подтвердил, что сейчас проходит масштабная ведомственная проверка в области и центральном аппарате. Кроме того, по его словам, инициирована проверка руководителей всех территориальных органов налоговой службы.

По его словам, сегодня группа аудиторов начала работу по всей Одесской области.

Он также уверен, что ситуация с одесской налоговой службой сыграет упреждающее значение для других сотрудников ведомства.

При этом глава ведомства заверил, что с завтрашнего дня работа налоговой службы будет возобновлена в нормальном режиме. Для этого будет обновлен список уполномоченных лиц, которые имеют право подписи.

В течение двух недель будет разработана форма для переаттестации сотрудников налоговой службы. Затем они должны будут пройти переаттестацию в течение 6 месяцев. Сергей Верланов пояснил, что переаттестация – это проверка знаний и добропорядочности, проверка соблюдения антикоррупционного законодательства.

Фото: 24tv.ua

Видео: НАБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!