Руководство налоговой Одесской области отстранили после подозрения во взяточничестве

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил всё руководство службы в Одесской области от исполнения обязанностей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Такое решение глава налоговой принял после того, как сотрудники НАБУ задержали по подозрению в даче взятки в $25 тысяч и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области.

После увольнения всего руководства областной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что «любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены».

Напомним, сотрудники НАБУ и службы внутренней безопасности ГНС задержали и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы Наталью Чеботарёву. Также в противоправных действиях подозревают первого заместителя начальника ГУ ГНС области Владимира Мосийчука.

Обоим фигурантам уголовного производства уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Фото: НАБУ

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