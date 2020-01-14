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Новости Одессы и Одесской области

Руководство налоговой Одесской области отстранили после подозрения во взяточничестве

Руководство налоговой Одесской области отстранили после подозрения во взяточничестве

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил всё руководство службы в Одесской области от исполнения обязанностей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Такое решение глава налоговой принял после того, как сотрудники НАБУ задержали по подозрению в даче взятки в $25 тысяч и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области.

После увольнения всего руководства областной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что «любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены».

Напомним, сотрудники НАБУ и службы внутренней безопасности ГНС задержали и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы Наталью Чеботарёву. Также в противоправных действиях подозревают первого заместителя начальника ГУ ГНС области Владимира Мосийчука.

Обоим фигурантам уголовного производства уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Фото: НАБУ

 

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