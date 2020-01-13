Намагалася підкупити прокурора: очільницю податкової служби в Одесі викрили на хабарі (відео)

Виконуючу обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

13 січня 2019 року детективи Національного Бюро за процесуального керівництва прокурорів САП та за сприяння Офісу Генерального прокурора повідомили цій особі про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що очільник регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. США. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, в т.ч. кримінальної.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро та прокурори САП за підримки Генеральної прокуратури здійснюють із грудня 2019 року.

Фото: УНІАН

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