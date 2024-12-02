Киберпонедельник и День борьбы с загрязнением окружающей среды: праздники и значимые события 2 декабря

Всемирный день борьбы с загрязнением окружающей среды

2 декабря – Всемирный день борьбы с загрязнением окружающей среды. Эта глобальная инициатива призвана повысить осведомлённость об экологических проблемах и способах их решения. Этот день напоминает о важности активных действий для сохранения экологического баланса планеты. Загрязнение окружающей среды представляет собой серьёзную угрозу для всей Земли. Предотвращение этого – важный шаг к сбалансированному будущему, где природа, люди и технологии будут сосуществовать в гармонии.

Международный день борьбы с рабством

Также 2 декабря мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с рабством. Этот праздник учреждён Генассамблеей ООН в 1986 году для привлечения внимания к современным формам порабощения, которые, к сожалению, продолжают существовать в многих уголках планеты. Дата приурочена к принятию Конвенции ООН по борьбе с торговлей людьми и использованием проституции третьими лицами (1949 г.). Согласно статистике 2020-х годов, около 50 миллионов человек находятся в различных формах современного рабства. Наибольшая угроза существует в экономически нестабильных регионах и зонах конфликтов, хотя случаи эксплуатации встречаются и в развитых странах.

Киберпонедельник

2 декабря также отмечают Киберпонедельник – день масштабных интернет-распродаж, проводимый в первый понедельник после американского Дня благодарения. Это событие считается цифровым аналогом Чёрной пятницы, но с акцентом на онлайн-покупки. Для американского рынка электронной коммерции это один из самых прибыльных дней года. В частности, в 2023 году объём продаж превысил 12 миллиардов долларов.

Международный день моделирования железных дорог

В этот день отмечают также Международный день моделирования железных дорог – праздник, посвящённый поклонникам миниатюрных железнодорожных систем. Это хобби сочетает креативность, инженерное мастерство и увлечение железнодорожным транспортом. Современный праздник учреждён для популяризации этого увлечения среди широкой публики.

День специального образования

2 декабря – День специального образования, неофициальный праздник в честь важности инклюзивного обучения для лиц с особыми образовательными потребностями. Цель – привлечь внимание к необходимости поддержки людей с физическими, ментальными или эмоциональными особенностями в образовательном процессе.

В этот день родились:

1937 – украинский литератор и общественный деятель Пётр Осадчук;

1951 – украинский автор песен Степан Галябарда;

1971 – участник Революции Достоинства, Герой Украины Павел Мазуренко.

Значимые события 2 декабря в истории:

1015 – княжеский престол в Киеве занимает Ярослав Мудрый;

1697 – открытие собора Святого Павла в Лондоне и проведение первого богослужения;

1804 – в соборе Нотр-Дам папа Пий VII коронует Наполеона Бонапарта как императора Франции;

1805 – битва при Аустерлице: Наполеон побеждает русско-австрийские войска;

1816 – луддиты в Лондоне организуют массовое уничтожение промышленного оборудования;

1863 – завершается строительство купола Капитолия в Вашингтоне;

1870 – Рим провозглашают столицей объединённого Итальянского королевства;

1901 – Кинг Джиллетт патентует безопасную бритву с двусторонним сменным лезвием;

1942 – команда учёных Чикагского университета под руководством Энрико Ферми демонстрирует управляемую ядерную реакцию;

1949 – ООН принимает Конвенцию по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции;

1969 – первый испытательный полёт Boeing 747 с 191 пассажиром на борту между Сиэтлом и Нью-Йорком;

1982 – хирурги Университета Юты осуществляют первую имплантацию постоянного искусственного сердца пациенту Барни Кларку, который прожил с ним 112 дней;

1991 – Канада и Польша первыми признают независимость Украины;

2001 – крупнейшая нефтяная компания США «Enron» объявляет о банкротстве;

2010 – исполком ФИФА по предварительной договорённости (которую позже признал президент ФИФА З. Блаттер) предоставляет России право проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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