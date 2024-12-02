Кіберпонеділок і День боротьби з забрудненням довкілля: свята та визначні події 2 грудня

Всесвітній день боротьби із забрудненням довкілля

2 грудня – Всесвітній день боротьби із забрудненням довкілля. Ця глобальна ініціатива покликана підвищити обізнаність щодо екологічних проблем та шляхів їх розв’язання. Цей день нагадує про важливість активних дій для збереження екологічного балансу планети. Забруднення довкілля становить серйозну загрозу для всієї Землі. Запобігання цьому – важливий крок до збалансованого майбутнього, де природа, люди та технології існуватимуть у гармонії.

Міжнародний день протидії рабству

Також 2 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день протидії рабству. Це свято запроваджене Генасамблеєю ООН у 1986 році для привернення уваги до сучасних форм поневолення, які, на превеликий жаль, продовжують існувати в багатьох куточках планети. Дату приурочено до прийняття Конвенції ООН щодо протидії торгівлі людьми та використання проституції третіми особами (1949 р.). Згідно зі статистикою 2020-х років, близько 50 мільйонів осіб перебувають у різних формах сучасного рабства. Найбільша загроза існує в економічно нестабільних регіонах та зонах конфліктів, хоча випадки експлуатації трапляються і в розвинених країнах.

Кіберпонеділок

2 грудня також святкують Кіберпонеділок – день масштабних інтернет-розпродажів, що проводиться у перший понеділок після американського Дня подяки. Ця подія вважається цифровим аналогом Чорної п’ятниці, але з фокусом на онлайн-покупки. Для американського ринку електронної комерції це один із найприбутковіших днів року. Зокрема, у 2023 році обсяг продажів перевищив 12 мільярдів доларів.

Міжнародний день моделювання залізниць

Цього дня відзначають також Міжнародний день моделювання залізниць – свято, присвячене шанувальникам мініатюрних залізничних систем. Це хобі поєднує креативність, інженерну вправність і захоплення залізничним транспортом. Сучасне свято започатковане для популяризації цього захоплення серед широкого загалу.

День спеціальної освіти

2 грудня – День спеціальної освіти, неформальне свято на честь важливості інклюзивного навчання для осіб з особливими освітніми потребами. Мета – привернути увагу до необхідності підтримки людей із фізичними, ментальними чи емоційними особливостями в освітньому процесі.

У цей день народились:

1937 – український літератор і громадський діяч Петро Осадчук;

1951 – український автор пісень Степан Галябарда;

1971 – учасник Революції Гідності, Герой України Павло Мазуренко.

Визначні події 2 грудня в історії:

1015 – княжий престол у Києві посідає Ярослав Мудрий;

1697 – відкриття собору святого Павла в Лондоні та проведення першого богослужіння;

1804 – у соборі Нотр-Дам папа Пій VII коронує Наполеона Бонапарта як імператора Франції;

1805 – битва під Аустерліцем: Наполеон перемагає російсько-австрійські війська;

1816 – луддити в Лондоні організовують масштабне знищення промислового обладнання;

1863 – завершується спорудження купола Капітолію у Вашингтоні;

1870 – Рим проголошують столицею об’єднаного Італійського королівства;

1901 – Кінґ Жиллетт патентує безпечну бритву з двостороннім змінним лезом;

1942 – команда науковців Чиказького університету під керівництвом Енріко Фермі демонструє керовану ядерну реакцію;

1949 – ООН ухвалює Конвенцію про протидію торгівлі людьми та експлуатації проституції;

1969 – перший випробувальний політ Boeing 747 зі 191 пасажиром на борту між Сієтлом і Нью-Йорком;

1982 – хірурги Університету Юти здійснюють першу імплантацію постійного штучного серця пацієнту Барні Кларку, який прожив із ним 112 днів;

1991 – Канада та Польща першими визнають незалежність України;

2001 – найбільша нафтова компанія США “Enron” оголошує про банкрутство;

2010 – виконавчий комітет ФІФА за попередньою домовленістю (що пізніше визнав президент ФІФА З. Блаттер) надає Росії право проведення Чемпіонату світу з футболу 2018.

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