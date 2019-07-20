Катрин Денев уже в Одессе

Легендарная французская актриса Катрин Денев в пятницу прибыла в Украину в качестве специальной гостьи Одесского кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, артистка пообщалась с журналистами и поклонниками.

На фестивале покажут три лучших фильма с участием Катрин Денев, которые она представит лично. Кроме того, актриса проведет мастер-класс для участников фестиваля.

Планируется, что в субботу она пройдет по красной дорожке кинофестиваля, а на церемонии закрытия ей вручат почетную награду – «Золотой Дюк» за вклад развитие киноискусства.

Катрин Денев сыграла более, чем в 100 фильмах. Дорогу в мир большого кино ей открыла роль Женевьевы в мюзикле «Шербурские зонтики». Актриса дважды удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль – в фильмах «Последнее метро» (1981) и «Индокитай» (1993).