fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Катрин Денев уже в Одессе

Катрин Денев уже в Одессе

Легендарная французская актриса Катрин Денев в пятницу прибыла в Украину в качестве специальной гостьи Одесского кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, артистка пообщалась с журналистами и поклонниками.

На фестивале покажут три лучших фильма с участием Катрин Денев, которые она представит лично. Кроме того, актриса проведет мастер-класс для участников фестиваля.

Планируется, что в субботу она пройдет по красной дорожке кинофестиваля, а на церемонии закрытия ей вручат почетную награду – «Золотой Дюк» за вклад развитие киноискусства.

Катрин Денев сыграла более, чем в 100 фильмах. Дорогу в мир большого кино ей открыла роль Женевьевы в мюзикле «Шербурские зонтики». Актриса дважды удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль – в фильмах «Последнее метро» (1981) и «Индокитай» (1993).

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить