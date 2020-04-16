Карантинные меры в Украине будут действовать до сентября?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что часть введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений могут оставаться в силе до сентября текущего года.
В середине мая, по мнению главы правительства, карантин могут начать ослаблять, чтобы люди могли вернуться на работу.
Но до осени, скорее всего, будут действовать нежесткие ограничения, например, необходимость носить маску в общественных местах.
Также на этот период все еще могут оставаться закрытыми границы страны.
Фото: МОЗ
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