Карантинные меры в Украине будут действовать до сентября?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что часть введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений могут оставаться в силе до сентября текущего года.

В середине мая, по мнению главы правительства, карантин могут начать ослаблять, чтобы люди могли вернуться на работу.

Но до осени, скорее всего, будут действовать нежесткие ограничения, например, необходимость носить маску в общественных местах.

Также на этот период все еще могут оставаться закрытыми границы страны.

Фото: МОЗ

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